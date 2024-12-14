Украинцы пытались скрыться от мобилизации, прикинувшись картошкой

Восемь украинцев пытались сбежать от мобилизации на машине с картошкой

Восьмерых украинцев, пытавшихся сбежать от мобилизации в Венгрию, задержали на границе. Они прятались среди овощей в грузовике, сообщила пограничная служба Украины.

Пограничники остановили автобус, следовавший в Венгрию, для проверки. Водитель сообщил, что перевозит картофель и лук, однако при осмотре грузовика в кузове военные обнаружили двойную стену, за которой прятались восемь мужчин. Таким образом они хотели скрыться от мобилизации в соседней стране.

Всех уклонистов задержали вместе с 63-летним водителем.

Ранее в США призвали Украину снизить минимальный возраст мобилизованных до 18 лет. За это они пообещали, что экипируют молодое пополнение ВСУ.