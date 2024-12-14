Украинцы пытались скрыться от мобилизации, прикинувшись картошкой

Восьмерых украинцев, пытавшихся сбежать от мобилизации в Венгрию, задержали на границе. Они прятались среди овощей в грузовике, сообщила пограничная служба Украины.
Пограничники остановили автобус, следовавший в Венгрию, для проверки. Водитель сообщил, что перевозит картофель и лук, однако при осмотре грузовика в кузове военные обнаружили двойную стену, за которой прятались восемь мужчин. Таким образом они хотели скрыться от мобилизации в соседней стране.
Всех уклонистов задержали вместе с 63-летним водителем.
Ранее в США призвали Украину снизить минимальный возраст мобилизованных до 18 лет. За это они пообещали, что экипируют молодое пополнение ВСУ.
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