Зеленский признал массированный удар российских войск по Украине

Российские войска ударили по Украине массированными роями из более чем 450 ударных дронов и 45 ракет различных типов. Такие данные привел лидер страны Владимир Зеленский .

Он заявил, что в зоне поражения оказались Киевская, Харьковская Днепропетровская, Кировоградская, Николаевская, Сумская, Черниговская и Одесская области. По словам Зеленского, целями атак стали энергетические объекты страны.

Украинский лидер призвал страны Запада к усилению антироссийских санкций и принятию решения о конфискации российских активов.

«До сих пор не под санкциями атомная энергетика России, до сих пор российский ВПК получает западную микроэлектронику, больше давления должно быть и по торговле нефтью и газом», — заявил Зеленский.

Министерство обороны заявило, что в ночь на субботу, 8 ноября, российские военные нанесли удар по военно-промышленным предприятиям Украины в ответ на террористические атаки на гражданские объекты. В ведомстве заявили, что для поражения целей военные использовали крылатые ракеты «Кинжал», высокоточное оружие всех видов базирования, а также ударные беспилотники.