Невозмутимый одессит завел разбитую после прилета машину и уехал

В Одессе мужчина завел подбитую при обстреле машину и молча уехал

В Одессе мужчина завел свою уничтоженную после прилета машину и уехал. Видео опубликовал телеграм-канал INSIDER UA .

На кадрах видно, что у легковушки полностью разбита лицевая часть, капот поднялся вверх, все стекла выбиты и деформированы двери.

«Фары горят. Потуши фары. Электрика работает. И габариты работают. Еще и ездит», — произнес голос за кадром.

Одессу атаковали более 20 «Шахедов» 28 января. В городе раздавались взрывы, сообщал телеграм-канал «Политика Страны».

Ранее десятки ударных дронов «Герань» атаковали объекты ВСУ в Одессе и области. Украинские каналы сообщали, что под ударом могли оказаться и ТЭЦ. До этого российские беспилотники ударили по Одессе в ночь на 27 января. Целью оказались энергообъекты и критическая инфраструктура города.