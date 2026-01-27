Зеленский выступил с экстренным заявлением после ночных ударов по Одессе

Атака беспилотников на Одессу в ночь на 27 января нанесла значительный ущерб энергосистеме города. Президент Украины Владимир Зеленский выступил с экстренным заявлением.

«Выпустили более 50 дронов по городу, и главные цели — энергетика», — написал он в телеграм-канале.

Глава государства отметил, что за ночь Украину атаковали 165 ударных беспилотников. Дроны направили на энергообъекты и критическую инфраструктуру в разных областях.

Зеленский призвал ужесточить санкционное давление на Россию, особенно выделив необходимость блокировки российского танкерного флота.

Специалисты холдинга ДТЭК «Одесские электросети» назвали ситуацию чрезвычайно сложной.

«Разрушения колоссальные», — подчеркнули в компании.

Также тяжелая ситуация с энергетикой в столице Украины. Киевляне даже начали сжигать выброшенные новогодние елки ради согрева. В городе больше недели не было отопления. Сам Киев погрузился во тьму из-за постоянных отключений света.