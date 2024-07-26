«Невозможно склонить». Кулеба подвел неутешительные итоги визита в Китай

Кулеба после визита в КНР заявил, что Украину невозможно склонить к переговорам

Lu Hanxin/XinHua
Фото: Lu Hanxin/XinHua/Global Look Press

Украину никто не будет склонять к переговорам, потому что «это невозможно». Такое заявление сделал глава украинского МИД Дмитрий Кулеба в интервью ТСН.

«Никто не будет склонять нас к переговорам, потому что нас невозможно склонить. И мы сами будем принимать какие-либо решения», — прокомментировал Кулеба итоги визита в Китай.

Министр заверил, что поддерживающий Украину Запад не пытается склонить страну к переговорам. Кулеба подчеркнул, что это не «просто дипломатические слова, а реальная позиция».

В ходе визита в КНР Кулеба сказал, что украинское руководство готово к переговорам с Россией. Украинский министр приехал в Китай 23 июля с официальным визитом.

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