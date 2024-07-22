Кулеба посетит Китай по приглашению МИД

Глава МИД Украины Кулеба 23 июля приедет в Китай

Ukraine Presidency/Ukrainian Pre
Фото: Ukraine Presidency/Ukrainian Pre/Global Look Press

Министр иностранных дел Украины посетит КНР по приглашению главы МИД страны Ван И. Об этом сообщили на сайте китайского внешнеполитического ведомства.

«Кулеба посетит Китай с 23 по 26 июля», — добавили в МИД.

Спикер украинского министерства иностранных дел Григорий Тихий прокомментировал визит Кулебы, сообщило украинское издание «Страна.ua». Главное темой украинско-китайских переговоров станет поиск путей и роли КНР в разрешении конфликта на Украине.

Ранее глава МИД потребовал от Запада больше боеприпасов и «разрешение» бить по аэродромам в России. Это поможет изменить ситуацию на поле боя, считает Кулеба.

В начале июля ВС России нанесли групповой ракетный удар по стоянке самолетов украинской армии на аэродроме Миргород в Полтавской области.

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