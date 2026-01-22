Неужели сбежит? Зеленский поразил странной просьбой о паспортах

Владимир Зеленский после выступления на форуме в Давосе сделал несколько комплиментов Дональду Трампу. В беседе с прессой политик также предложил американскому лидеру выдать членам украинской делегации американское гражданство, видеозапись интервью политика опубликовала пресс-служба форума на официальном сайте .

Поводом для такого предложения стала чрезмерная занятость киевских чиновников в контактах с Вашингтоном.

Отвечая на вопросы журналистов, Зеленский назвал недавнюю личную встречу с Трампом хорошей и подчеркнул, что высоко ценит время, которое президент США выкроил для него в своем графике.

Затем Зеленский заметил, что его команда проводит с американцами так много времени, что он всерьез подумывает попросить для них паспорта США.

Он добавил, что «сильные» Соединенные Штаты стали для его соратников фактически вторым рабочим местом, где они «хорошо потрудились».

«Моя команда проводит много времени с американцами, и даже я хотел попросить президента Трампа выдать им американские паспорта, потому что они действительно проводят там много времени», — заявил политик

Украинская пресса отметила, что Зеленский говорил в шутливом тоне. В России его высказывание восприняли неоднозначно. Телеведущая Скабеева предположила, что глава Украины готовит для своей команды «запасной аэродром».

При этом в самой речи на форуме Владимир Зеленский жестко раскритиковал Европу. Политику не понравилось, как европейские лидеры реагируют на претензии Трампа на Гренландию.