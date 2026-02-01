Несостыковку нашли в заявлении Зеленского о переносе встречи в Абу-Даби

Перенос встречи переговорных делегаций России, Украины и США на следующую неделю связан с попыткой украинского лидера Владимира Зеленского продлить энергетическое перемирие. Об этом написали авторы телеграм-канала «Политика страны» .

Они напомнили, что впервые о возможном переносе даты или места проведения встречи Зеленский объявил еще вечером пятницы, 30 января, связав это с обострением между Ираном и США.

В последнем выступлении он уточнил, что в встреча пройдет в Абу-Даби, хотя ситуация на Ближнем Востоке только накаляется и 1 февраля может стать последним спокойным днем в регионе.

Журналисты выдвинули две версии. В качестве первой и самой маловероятной они назвали работу над соглашениями по прекращению боевых действий, которая потребовала времени для дополнительных консультаций.

Вторым вариантом сочли попытку Зеленского продлить энергетическое перемирие, потому что российская сторона отказалась от ударов до 1 февраля — первоначальной даты встречи делегаций.

При этом реакции России ни на перенос встречи, ни на продление энергетического перемирия пока нет.

В воскресенье, 31 января, украинский лидер Владимир Зеленский объявил, что второй раунд переговоров делегаций России, Украины и США пройдет в Абу-Даби в среду и четверг, 4 и 5 февраля.

Газета The New York Times обратила внимание, что о переносе стало известно после встречи специального представителя президента России Кирилла Дмитриева с членами делегации США под руководством спецпредставителя президента США Стива Уиткоффа.