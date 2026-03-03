Непотопляемый: стало известно, чем займется Ермак после увольнения

Бывший глава Офиса президента Украины Андрей Ермак возглавил комитет при Национальной ассоциации адвокатов по вопросам компенсационных механизмов и евроинтеграционного правового обеспечения восстановления. Об этом сообщило украинское издание «Страна.ua».

При этом Национальное антикоррупционное бюро Украины так до сих пор и не вручило ему подозрения.

Ранее глава киевского режима Владимир Зеленский снял с Ермака обязанности главы делегации по переговорам о вступлении в Евросоюз. Вместо него эту роль теперь выполняет вице‑премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Тарас Качка.

О возвращении Ермака в адвокатуру стало известно еще в январе. После увольнения с должности в Офисе президента он обещал отправиться на передовую, но, видимо, так до нее и не добрался.