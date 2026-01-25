Стало известно, кем работает Ермак после отставки

Андрей Ермак, ранее занимавший должность главы офиса президента Украины и затем уволенный, вернулся к адвокатской практике. Об этом сообщило издание «Евразия Daily» со ссылкой на данные Национальной ассоциации адвокатов Украины.

Судя по документам, Ермак возобновил адвокатскую практику 23 января 2026 года. До перехода в политику он проработал адвокатом около 25 лет. Затем, с 20 февраля 2020 года он возглавил офис Владимира Зеленского.

После ухода с должности Ермак заявил, что готов отправиться на фронт в составе Вооруженных сил Украины.

«До фронта не добрался», — отметили журналисты.

Ранее депутат Верховной рады Алексей Гончаренко обвинил Ермака в том, что до ухода с поста он постоянно сливал информацию о переговорах. Он подчеркнул, что сливы прекратились только после увольнения главы Офиса президента. По словам депутата, американских чиновников сильно раздражало такое поведение. Именно из-за утечек данных Белый дом относился к Ермаку с неприязнью.