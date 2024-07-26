«Непонятные сигналы». В Кремле оценили реалистичность украинских заявлений о переговорах с Россией

Песков: Россия не уверена в реалистичности заявлений по переговорам с Украиной

Российское руководство не знает, насколько реалистичны нынешние сигналы в вопросе переговоров с Украиной. Никаких конкретных планов пока нет, заявил в беседе с «Известиями» пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Пока нет никакой конкретной субстанции по переговорам. Есть непонятные сигналы, но мы не знаем, насколько они реалистичны», — сказал Песков.

В газете также добавили со ссылкой на осведомленный источник, что «некоторые круги на Украине хотят сесть за стол переговоров». Военные силы страны истощены, поэтому многие задумываются о компромиссе.

Ранее Песков заявил, что Россия готова к переговорам с Украиной. По его словам, сначала нужно понять, насколько противоположная страна хочет этого и есть ли у нее на это «разрешение от кураторов».