Кремль выразил готовность к переговорам с Украиной

Песков заявил о различных вариантах для переговоров с Украиной

Фото: РИА «Новости»

Россия готова к переговорам с Украиной, есть различные варианты, с кем их вести. Об этом сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, его процитировало РИА «Новости».

«С юридической точки зрения это проблема на повестке дня, но с практической точки зрения мы открыты для достижения наших целей путем переговоров. Поэтому здесь возможны разные варианты», — отметил он.

Песков подчеркнул, что сначала России нужно выяснить, насколько Украина к этому готова и «имеет, скажем так, разрешение на это от своих кураторов».

Кроме того, он напомнил, что легитимность Владимира Зеленского остается под вопросом, а переговоры с Россией на Украине запрещены законом.

Накануне официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что Зеленскому нет никакой веры, а под видом переговоров он может попытаться продвинуть собственную «формулу мира».

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