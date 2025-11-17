Коррупционный скандал на Украине помешал президенту Владимиру Зеленскому снизить призывной возраст. Глава киевского режима опасается стать еще менее популярным на родине, отметил находящийся в Киеве корреспондент телеканала Die Welt Кристоф Ваннер, его процитировало РИА «Новости» .

«Зеленский теперь снижения призывного возраста не хочет по двум причинам: во-первых, потому что он очень непопулярен среди населения Украины, а вторая причина в том, что здесь сейчас бушует новый коррупционный скандал», — отметил немецкий журналист.

Ваннер признал, что ВСУ испытывают трудности с пополнением состава, мобилизованные солдаты массово дезертируют с поля боя из-за нежелания воевать. Украина нуждается в новой волне мобилизации, чтобы восстановить потери в живой силе. Именно об этом напоминают Зеленскому его западные партнеры.

Сотрудников ТЦК на Украине давно называют «людоловами». Против них выступают как по одиночке, так и группами. Недавно житель Днепропетровска открыл огонь по военкомам, которые пытались его насильно мобилизовать.