В Днепропетровске украинец открыл огонь по сотрудникам ТЦК

Житель Днепропетровска, которого пытались принудительно мобилизовать, открыл огонь по сотрудникам ТЦК (украинский аналог военкомата). Об этом сообщил Telegram-канал «Где повестки Днепр».

Происшествие случилось во дворе дома в северо-западной части города. Группа мужчин, один из которых был в военной форме, пыталась насильно забрать украинца. В итоге тот начал стрелять из огнестрельного оружия.

В результате ЧП два сотрудника ТЦК пострадали. О судьбе остальных неизвестно.

Новости о насильственной мобилизации на Украине регулярно появляются в Сети. Не так давно, например, стало известно о том, как работники ТЦК насильно мобилизовали украинца прямо с территории кладбища, куда он пришел навестить могилы родственников.

В итоге мужчину отправили в состав 60-й бригады на позиции между Зеленой Долиной и Шандриголово в ДНР. Солдат остался без еды и сдался в плен бойцам ВС России.