Население Одессы и юга Украины все больше тяготеют к России. Об этом заявила депутат Верховной рады Соломия Бобровская в ходе выступления на пресс-конференции в «Укринформе», сообщило РИА «Новости» .

«Мы всегда недооценивали Юг в их очень часто, к сожалению, пророссийских взглядах, и не поддерживали до конца украинцев, которые держали там государственническую позицию», — заявила парламентарий.

По ее словам, жители южных областей страны «мало изменили свою „ментальную карту“», даже несмотря на спецоперацию. Они и сейчас не поддаются украинизации, что обеспокоило депутата.

Бобровская пожаловалась, что там присутствуют настроения, способствующие, если не сепаратизму, то оторванности от остальной части Украины. Она призвала это исправить, подчеркнув, что Полтаву еще можно обработать и со временем ситуация там изменится, но вот с Одессой сложнее. Депутат считает, что здесь «нужно искать корни и пробивать их государственной рукой».

Ранее жительница Одессы попыталась повесить российский флаг на постамент снесенного памятника Екатерине II, местные силовики ее задержали, а в России женщину сравнили с Зоей Космодемьянской.