Не предать, а предвидеть. Как Рада голосовала о полномочиях Зеленского

Внесенная на рассмотрение в Верховную раду Украины резолюция о продлении полномочий Владимира Зеленского на посту президента до избрания нового лидера страны не набрала необходимого большинства голосов сразу, поскольку в украинском истеблишменте идет противостояние разных политических групп. Об этом 360.ru заявил политолог Юрий Светов.

«Идет борьба за власть на Украине, когда стало понятно, что США изменили отношение к конфликту. В ситуации, когда Дональд Трамп и Илон Маск прямо говорят Владимиру Зеленскому, что он диктатор, некие люди встрепенулись: у них тоже появился шанс выйти на первые роли. Это типичная украинская ситуация», — подчеркнул он.

Светов отметил, что Верховная рада Украины состоит из креатур разных олигархов, кто-то уже уехал из страны, но деньги и влияние остались.

«Вокруг этого и идет торг. Как говорится в поговорке: „Вовремя предать, это не предать, а предвидеть“. Вот они предвидят свои возможности, поэтому такое голосование», — объяснил собеседник 360.ru.

Место Зеленского на посту президента, по его словам, должен занять человек, который будет служить своей стране, а не только олигархам или внешним силам.

«Думаю, Валерий Залужный — одна из реальных фигур, но он креатура англичан, которые его готовили. Согласятся ли США, чтобы пробританский человек был во главе Украины? Там стычка будет в том, кто именно будет командовать человеком, которого поставили во главе Украины», — заключил Светов.

Днем ранее за продление полномочий Зеленского до избрания нового лидера страны проголосовали 218 депутатов, в то время как для утверждения требуется 226 голосов или больше. Во вторник, 25 февраля, Рада со второй попытки приняла постановление.