Названо российское оружие для уничтожения F-16 на Украине

Главной угрозой для истребителей F-16, которые страны Запада пообещали передать Украине, станут самолеты-перехватчики МиГ-31 в модернизированной версии БМ. Первую партию Воздушно-космические силы России уже получили. Об этом сообщило польское издание Komputer Swiat (KS) .

Производящая модернизированные МиГ-31 «Объединенная авиастроительная корпорация» не раскрыла число поставленных самолетов российской армии. Но характеристики, о которых известно, свидетельствуют, что новые перехватчики способны отслеживать цели на расстоянии до 320 километров при помощи компьютерной системы наведения.

В качестве вооружения новые самолеты получили ракеты Р-37, которые развивают скорость в шесть махов и поражают цели на расстоянии до 400 километров.

Для поражения F-16 российскому перехватчику даже не нужно вступать в прямой бой. Достаточно просто найти цель и нанести по ней удар. При этом западные истребители значительно уступают по скорости и расстоянию поражения ракет.

Поставку истребителей F-16 на Украину страны Запада пообещали начать летом. По данным агентства Bloomberg, задержки связаны с языковым барьером летчиков и техников, которые проходили обучение у иностранных специалистов, а также с запасными частями. По предварительным данным, в первую партию поставок войдут шесть самолетов.