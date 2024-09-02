Нацбанк Украины решил переименовать копейки из-за дерусификации

Нацбанк Украины предложил назвать копейки «шагом»

Фото: Pxhere

На Украине предложили отказаться от названия «копейка». Наименьшую денежную единицу решили именовать «шаг», как было в XVII-XX веках, заявил глава украинского нацбанка Андрей Пышный.

«Монеты „копейка“ и „шаг“ будут обращаться параллельно. Гражданам не нужно будет обменивать копейки на шаги», — процитировал его сайт kp.ru.

Заменять копейки шагами будут постепенно. Нацбанк даже готов предложить собственный дизайн, но сначала необходимо изменить законодательство страны.

Переименование хотят провести в первую очередь ради дерусификации.

В октябре прошлого года жена президента Украины Владимира Зеленского потребовала провести дерусификацию на YouTube. Одним из условий было отображать Крым в Google Maps как украинский.

Еще одним признаком дерусификации стал запрет УПЦ на Украине. Норвежский профессор Гленн Дизен заявил, что подобное упразднение служит лишь оправданием антироссийской политики киевского режима и не несет выгоды самим украинцам.

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