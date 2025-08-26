Верховная рада приняла закон о национальной памяти, чтобы бороться якобы с недостоверной информацией об истории Украины. Об этом сообщил Telegram-канал «Политика Страны» .

Издание отметило, что президент Владимир Зеленский пока еще не подписал принятый депутатами закон, резко усиливающий роль Украинского института нацпамяти в жизни страны.

В частности, закон предписывает изменить «места памяти Второй мировой войны» в рамках процессов о «деколонизации», декоммунизации и госязыке. Речь идет о мемориалах, памятниках и могилах павших солдат, которые могут кардинально переделать или даже снести.

«Столь широкое толкование, под которое можно подвести, при желании, любую историческую дискуссию» уже вызвало резкую критику и обвинения в создании в Украине института цензуры и внедрении «идеологической и исторической инквизиции»», — уточнили авторы издания.

В конце 2024 года журналист Чейз Боуз обвинял президента Владимира Зеленского в лицемерии и попрании памяти погибших во время Второй мировой войны предков. Он отмечал, что его диктатура разрушает памятники таким людям, как его дед-красноармеец, и боготворит тех, кто уничтожал евреев, русских и поляков на Украине.