Украинскую копейку необходимо переименовать, потому что такое название сохраняет связь страны с Россией. Об этом «РБК-Украина» заявил председатель Национального банка Украины Андрей Пышный.

Он подчеркнул, что сейчас копейка используется в качестве валюты только в четырех странах: России, Молдавии, Украине и Белоруссии.

«Копейка — это кусок Москвы, который остается у нас в кармане, на наших ценниках, а главное — в голове», — пожаловался Пышный.

Глава НБУ добавил, что Верховная рада до сих пор не приняла законопроект, заменяющий копейки на шаги, и поэтому в стране продолжают чеканить валюту с пророссийским названием.

Ранее спикер Верховной рады Руслан Стефанчук рассказал, что бюджет республики примерно на 70% состоит из зарубежной помощи. Он назвал такой высокий уровень финансовой поддержки уникальным результатом всей украинской дипломатии.