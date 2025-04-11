Финансовая помощь международных партнеров составляет примерно 70% от всего бюджета Украины. Об этом спикер Верховной рады Руслан Стефанчук заявил в интервью агентству «Укринформ».

«То количество денег, что нам передали партнеры, — это уникальный результат всей украинской дипломатии, потому что сегодня в каждой гривне около 70 копеек — это те деньги, которые мы получаем от партнеров», — отметил он.

По словам парламентария, сейчас нужно задуматься о поднятии так называемого военного сбора на 3,5%.

Ранее президент Владимир Зеленский заявил, что в бюджете Украины нет денег на нужды армии, поэтому Европа и Соединенные Штаты должны спонсировать ВСУ.

Ранее главу киевского режима обвинили в воровстве американской помощи. Поводом для этого стало заявление Зеленского в том, что до Украины дошла только часть выделенных денег США.