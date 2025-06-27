«Нас за дурачков принимают». Путин напомнил, кто поддержал госпереворот на Украине

Путин: переворот на Украине поддержал Запад, а не «агрессивная» Россия

Запад сам поддержал государственный переворот на Украине, а потом заговорил об «агрессии России». Об этом напомнил президент Владимир Путин на пресс-конференции по итогам саммита ЕАЭС в Минске.

«Они или сами идиоты, или нас за дурачков принимают», — сказал глава государства.

Страны Запада также «кинули» Россию, когда пообещали отказаться от расширения НАТО на восток, напомнил Путин. Несмотря на обещания, Североатлантический альянс устроил несколько волн расширения, добавил глава государства.

Президент выступил перед журналистами 27 июня. Он рассказал о двусторонних встречах в рамках саммита ЕАЭС и подвел итоги дня.