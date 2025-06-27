«Кинули». Путин жестко прокомментировал обман НАТО с расширением на восток

Путин: НАТО «кинул» Россию по поводу нерасширения на восток

Запад «кинул» Россию, когда пообещал отказаться от расширения Североатлантического альянса на восток. Об этом после заседания Высшего Евразийского экономического совета заявил президент Владимир Путин, его процитировало РИА «Новости» .

Глава государства напомнил, что, несмотря на обещания, у НАТО было несколько волн расширения.

Во время пресс-конференции Путин также сообщил, что Россия предложила Украине провести третий раунд переговоров. Также руководство страны выразило готовность вернуть республике еще три тысячи тел военных.

По словам президента, главы делегаций сейчас занимаются обсуждением даты новой встречи дипломатов.