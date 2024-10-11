«Нас будут ненавидеть». Рада одобрила повышение налогов на Украине
NYT: повышение налогов на Украине спровоцирует рост недовольства населения
Верховная рада Украины одобрила крупнейшее повышение налога на доходы. Заместитель председателя парламентского комитета по экономическому развитию Алексей Мовчан заявил газете The New York Times, что украинцы возненавидят власти за это непопулярное решение.
«Нас будут ненавидеть, но у нас нет другого выбора. Речь идет о нашем выживании», — сказал он.
Депутаты проголосовали на повышение налога на доходы физлиц с 1,5% до 5%, на банковскую прибыль — до 50%, налога на прибыль других финансовых учреждений — с 18% до 25%. По информации издания, это позволит направить на военные расходы дополнительно 12 миллиардов долларов.
Мовчан сообщил, что от западных союзников Украина получает лишь оружие, деньги на социальные расходы и реконструкцию. На зарплату военным и производство оружия приходится тратить собственные средства, а именно более половины годовой казны государства в размере 100 миллиардов долларов.
Евросоюз заморозил проект бюджета с пунктом о долгосрочной помощи Украине. Работа над ним может возобновиться лишь через год, после выборов в Германии.