Евросоюз заморозил помощь Украине из-за выборов в Германии

Европейские чиновники остановили проект согласования семилетнего бюджета, в котором одна из статей предусматривает предоставление помощи Украине, из-за выборов в Германии осенью 2025 года. Об этом с ссылкой на источники сообщила газета Politico .

Собеседники издания напомнили, что в этом году прошли выборы в Европейский парламент, чей новый состав утвердил Урсулу фон дер Ляйен на второй срок главы ЕС. Но с назначением 26 комиссаров вышла заминка. Поэтому деятельность Брюсселя фактически парализована.

Ожидается, что новая команда соберется к декабрю. Тогда перед европейскими чиновниками встанет вопрос о согласовании бюджета на восемь лет.

В Германии, ведущей экономической державе блока, осенью следующего года пройдут выборы, по итогам которых действующее правительство уйдет. При этом страна обладает решающим голосом в вопросах расширения европейского бюджета и направления трат.

«Мы не можем принять никакого решения, ввести новые налоги или новое финансирование до голосования в Германии», — заявил один из европейских чиновников журналистам.

В частности, он напомнил, что ФРГ выступала против наращивания общего долга Евросоюза для расширения трат на оборону. Источники добавили, что дипломаты стран Восточной Европы уже бьют тревогу, но парализованный Брюссель остается глух к их призывам начать действовать.

В минувшую среду, 9 октября, постоянные представители стран Евросоюза договорились о механизме передаче Украине кредита на 35 миллионов евро с погашением за счет замороженных активов России в депозитариях. Теперь документ должен пройти согласование в Европарламенте.