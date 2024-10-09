ЕС отправит Украине 35 млрд евро из замороженных активов РФ

В ЕС согласовали выдачу кредита Украине на 35 млрд евро под российские активы

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Постоянные представители стран Евросоюза предварительно согласовали механизм выдачи кредита Украины на 35 миллиардов евро с погашением из доходов от замороженных активов России. Об этом сообщило венгерское председательство в ЕС.

«Сегодня постпреды согласовали письменную процедуру для принятия ряда актов, касающихся использования доходов от российских активов для выплаты кредитов», — отметили в заявлении.

Для окончательного утверждения документов необходимо еще согласование Европарламента.

Совет ЕС также принял новый механизм ограничительных санкционных мер против России. Он будет действовать до 9 октября 2025 года. Основные запретительные меры против РФ в сообществе пересматривают каждые шесть месяцев.

Президент США Джо Байден ранее заявил, что зарубежные активы России будут замороженными до тех пор, пока Украина не получит компенсацию за ущерб от конфликта.

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