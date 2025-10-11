Нардеп Безуглая назвала численность ушедших в самоволку украинских военных

Возможностью уйти в самоволку с февраля 2022 года воспользовались 250 тысяч украинских военных, что сравнимо с общей численностью армии страны до начала боевых действий. Такую статистику в подкасте журналиста Юлии Забелиной привела депутат Верховной рады Украины Марьяна Безуглая.

Она подчеркнула, что на оставление части военных толкают необоснованные приказы командования, отсутствие качественного обучения и элементарной культуры обращения с солдатами.

«Впечатляющая цифра, и если ситуация будет таким образом развиваться, то мы довольно скоро будем иметь количество самовольного оставления частей в размере половины нашей армии», — сказал Безуглая.

Депутат подчеркнула, что, по ее данным, необоснованно жестокое обращение с солдатами продвигается намеренно, чтобы бросать их в никому не нужные штурмы.

«Нет культуры, когда военный знает своего сержанта, у которого находится в подчинении, когда понимает, что командир бригады приехал на передовую не на один месяц. Не бывает плохих солдат, есть плохая выучка», — добавила Безуглая.

Она пояснила, что с самоволкой можно бороться только обучением военных и взращиванием доверия к командованию.

В конце сентября попавший в плен украинский военнослужащий Дмитрий Хвостик заявил, что его вместе с группой мобилизованных вместо учебы отправили рыть окопы, даже не рассказав о правилах обращения с оружием.