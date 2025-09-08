«Едьте копайте блиндажи». Солдат ВСУ отправляли в горячие точки, не научив стрелять

Попавший в плен украинский военнослужащий Дмитрий Хвостик в беседе с РИА «Новости» рассказал, что группу мобилизованных, в которой он находился, отправили на передовую до окончания курса огневой подготовки. Других украинских солдат сослали рыть окопы вместо завершения учебы.

Хвостик рассказал, что один автобус сразу же поехал на Сумы. Его же подразделению повезло чуть больше: их направили на обучение в Черноморск, где готовили для роты огневой поддержки.

По словам пленного, обучали бойцов в том числе обращению с иностранными образцами вооружения. Однако программу подготовки завершить не удалось.

Украинский военный уточнил, их группу досрочно, не завершив учебу, отправили в Сумскую область. Там выяснилось, что причиной для изменения их «роли» стало отсутствие навыков стрельбы.

«Я же номер расчета гранатометный, а гранатометы я уже увидел только в Сумах. Потому что нас забрали раньше, типа — вы не умеете стрелять, поэтому: „Едьте копайте блиндажи“», — сказал Хвостик.

Ранее российский снайпер с позывным Морячок рассказал о неприятном случае, произошедшем во время сдачи в плен группы солдат ВСУ. Один из них запаниковал, увидев бойцов ВС России, и открыл огонь, тем самым помешав сослуживцам сдаться в плен.