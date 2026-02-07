РИА «Новости»: перуанские боевики присоединятся к подразделению ВСУ в феврале

В конце февраля перуанские боевики вступят в подразделение ВСУ «Специальная латинская бригада». Об этом сообщило РИА «Новости» .

Перуанский вербовщик подразделения в прямом эфире соцсети заявил, что группа его соотечественников отправится на Украину.

Кроме того, к «Специальной латинской бригаде» планирует присоединиться группа аргентинских боевиков. Оформление документов уже идет.

Латиноамериканцев часто привлекают в ВСУ заманчивыми предложениями о высоких зарплатах и комфортных условиях. Но на практике наемники превращаются в «пушечное мясо».

В декабре прошлого года российские бойцы уничтожили 67 иностранных наемников из стран Латинской Америки во время боев за Юнаковку в Сумской области. В силовых структурах РФ предупредили: потери среди иностранцев будут расти.