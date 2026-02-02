Группа аргентинских боевиков хочет присоединиться к подразделению ВСУ под названием «Специальная латинская бригада». Об этом сообщило РИА «Новости» .

Перуанский вербовщик СЛБ связался с боевиком, который координирует формирование группы аргентинцев для участия в бригаде, во время прямой трансляции в соцсети. Он сообщил, что оформление документов уже идет.

Вербовщик также отметил, что координатор и члены группы живут не в столице Аргентины, и пообещал организовать их пребывание в Буэнос-Айресе до вылета на Украину.

В сентябре наемники СЛБ, после того как РИА «Новости» опубликовало материал о подразделении, начали оправдываться в соцсетях. Они пытались ввести аудиторию в заблуждение, используя юридические уловки киевского режима. В итоге их действия только подтвердили участие в боевых действиях на Украине.

Латиноамериканцев часто привлекают в ВСУ обещаниями высоких зарплат и комфортных условий. Однако на деле наемники становятся «пушечным мясом». Наниматели отказываются выплачивать родственникам компенсации, находя для этого различные предлоги.

Ранее в боях под Харьковом тяжелые ранения получили трое колумбийских наемников, которых завербовала украинская бригада «Хартия». Иностранный контингент в составе ВСУ несет серьезные потери, при этом украинское командование активно перебрасывает их на самые опасные участки фронта.