НАБУ дважды упомянуло Зеленского в подозрении Тимуру Миндичу

НАБУ опубликовало подозрение бизнесмену Тимуру Миндичу. В нем, помимо прочих, есть имена президента Владимира Зеленского и секретаря СНБО Рустема Умерова.

Документы антикоррупционного бюро выложил своем Telegram нардеп Алексей Гончаренко. Согласно этим данным, подозрение Миндичу объявили по статьям о создании и руководстве преступной организацией, легализации доходов, полученных преступным путем, а также незаконном влиянии на члена кабинета министров.

При этом имя Зеленского в подозрении детективов НАБУ упомянуто два раза. Вот первая цитата: «Миндич Тимур Михайлович, пользуясь ситуацией, которая сложилась в Украине в период военного положения, наличием дружеских отношений с президентом Украины Зеленским В. А., связей с действующими и бывшими высшими должностными лицами <…> решил незаконно обогатиться путем организации совершения преступлений в различных сферах экономики Украины»

И вторая: «Галущенко Г. В., в свою очередь, получал личную выгоду путем покровительства министра перед президентом Украины Зеленским В. А.».

Умерова упоминают в связи с тем, что, как полагает НАБУ, Миндич уговорил министра обороны закупить некачественные бронежилеты у конкретной компании. Там же есть и расшифровка записей их диалогов.

Миндичу принадлежат следующие реплики: «Прошу тебя, не уйди, бронежилеты — это большие деньги», «Просто пусть приемку подпишут. Все. Ну это тебе один звонок ***. Просто скажи: я не хочу больше слышать от Тимура о бронежилетах, а я с ним встречаюсь два раза в неделю», «Ну, это одна твоя команда, и все», «Реши этот вопрос, прошу тебя, или это **** какой-то будет», «Просто там семь или 6-300 миллионов вложено, половина моих денег».

На что Умеров отвечал ему: «Я услышал, вызову, опять скажу: смотрите, что нужно, чтобы вы сделали».