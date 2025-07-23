На Западе раскрыли, зачем Зеленский так срочно принял закон против НАБУ
The Economist: Зеленский принял закон против НАБУ, чтобы закрыть расследования
Расследования НАБУ в отношении окружения украинского лидера Владимира Зеленского могли спровоцировать спешное принятие закона, лишающего антикоррупционные ведомства независимости. К такому выводу пришли авторы журнала The Economist, анализируя политическую ситуацию на Украине.
Во вторник вечером президент Украины подписал закон, ограничивающий полномочия антикоррупционных органов. Решение было принято после экстренного заседания парламентского комитета, проведенного без главы и большинства его членов.
По мнению авторов издания, столь поспешное принятие важного закона выглядит как «действия в состоянии паники». По данным источников журнала, расследования НАБУ могли затронуть коммерческие операции ближайшего окружения президента.
Эксперты журнала считают, что новый закон ставит под угрозу антикоррупционные реформы, достигнутые после Майдана. В публикации подчеркивается, что Украина шла к этим изменениям уже несколько недель.
Евросоюз пытался предотвратить принятие документа, предупреждая о последствиях для переговоров о вступлении в ЕС. Однако Верховная рада все же поддержала закон, затрагивающий независимость НАБУ и САП.
Реакцией на решение власти стали массовые протесты в Киеве, Львове и других городах. В столице акция прошла у здания офиса президента с участием мэра Виталия Кличко.