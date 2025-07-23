На Западе раскрыли, зачем Зеленский так срочно принял закон против НАБУ

Расследования НАБУ в отношении окружения украинского лидера Владимира Зеленского могли спровоцировать спешное принятие закона, лишающего антикоррупционные ведомства независимости. К такому выводу пришли авторы журнала The Economist , анализируя политическую ситуацию на Украине.

Во вторник вечером президент Украины подписал закон, ограничивающий полномочия антикоррупционных органов. Решение было принято после экстренного заседания парламентского комитета, проведенного без главы и большинства его членов.

По мнению авторов издания, столь поспешное принятие важного закона выглядит как «действия в состоянии паники». По данным источников журнала, расследования НАБУ могли затронуть коммерческие операции ближайшего окружения президента.

Эксперты журнала считают, что новый закон ставит под угрозу антикоррупционные реформы, достигнутые после Майдана. В публикации подчеркивается, что Украина шла к этим изменениям уже несколько недель.

Евросоюз пытался предотвратить принятие документа, предупреждая о последствиях для переговоров о вступлении в ЕС. Однако Верховная рада все же поддержала закон, затрагивающий независимость НАБУ и САП.

Реакцией на решение власти стали массовые протесты в Киеве, Львове и других городах. В столице акция прошла у здания офиса президента с участием мэра Виталия Кличко.