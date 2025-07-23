Кличко пришел на митинг в Киеве против против ликвидации НАБУ и САП

Мэр Киева Виталий Кличко выступил против ограничения полномочий антикоррупционных органов и заявил о необходимости реформы правоохранительной системы. Об этом он написал в Telegram-канале.

«Систему нужно менять, а не превращать ее в бультерьера власти», — подчеркнул он.

Таким образом Кличко прокомментировал решение Верховной рады об урезании полномочий Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) Украины. По его мнению, это не приближает Украину к ЕС и «все быстрее тянет страну к авторитаризму».

Он обвинил инициаторов изменений в попытке подавить местное самоуправление, активистов и СМИ, прикрываясь военными действиями. Также Кличко напомнил, что за действия против демократии придется нести ответственность.

Мэр также лично пришел на митинг в Киеве в поддержку независимости антикоррупционных органов, отметив, что такие инициативы подрывают доверие западных партнеров.

Ранее Кличко заявил, что Владимир Зеленский не поддерживает контакт с местными властями в стране.