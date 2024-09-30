WSJ: Зеленский не достиг целей по своему плану во время визита в США

Владимира Зеленского холодно встретили в США. Это может означать, что возможностей продолжать боевые действия у Украины становится все меньше. Об этом сообщило издание The Wall Street Journal .

Журналисты написали, что план Зеленского, который он представил в США, вызвал непонимание у американских чиновников, потребовавших от лидера киевского режима больше подробностей.

Ранее журнал Spiegel назвал позорным выступление Зеленского на встрече с кандидатом в президенты США Дональдом Трампом. Он отметил, что между ними нет «химии» и что Зеленскому было мучительно слышать о хороших отношениях Трампа с Владимиром Путиным.

А обозреватель британского издания The Spectator Оуэн Мэтьюз считает, что Зеленский планирует обвинить Запад в поражении Украины и использовать его как своеобразного козла отпущения.