Президент Украины Владимир Зеленский представил в США свой «план победы» и запросил еще больше денег, оружия и разрешения на удары вглубь России, но все это может быть частью его хитрого замысла по обвинению Запада в поражении Украины. Такое мнение высказал в своей колонке обозреватель британского консервативного издания The Spectator Оуэн Мэтьюз.

Он задался вопросом, неужели Зеленский настолько наивен, что верит в возвращение Украины к довоенным границам, или за этим таится нечто другое.

«Или он, как предполагают некоторые из его внутренних оппонентов, на самом деле создает историю о предательстве Запада, которая позволит ему вступить в переговоры с Россией, не теряя лица?» — сказал Мэтьюз.

Обозреватель предположил, что украинский лидер надеется использовать Запад в качестве «козла отпущения», чтобы начать диалог с Россией. Он объяснил это тем, что Зеленский рассчитывает таким образом сохранить поддержку не только сторонников мира, но и тех, кто требует возвращения утраченных Киевом территорий.

Ранее депутат Верховной рады Александр Дубинский назвал поездку Зеленского в США «не слишком удачным корпоративом», отметив, что уже скоро российская армия нарастит натиск в зоне спецоперации.