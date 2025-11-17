«На унитазе из чистого золота». В Италии возмутились тем, куда уходит помощь Украине
Главред Травальо: солдаты ВСУ начали понимать, что воюют за коррупционеров
Коррупционный скандал в Киеве послал разрушительный сигнал украинским военным на фронте. Такое заявление сделал главный редактор итальянского издания IL Fatto Quotidiano Марко Травальо в эфире телеканала Nove.
Журналист отметил контраст между солдатами, которые ежедневно несут потери, и киевскими чиновниками. Он напомнил о многочисленных хищениях средств, выделенных на обороноспособность армии.
«Солдаты каждый день воюют и теряют сослуживцев, а в Киеве при этом есть те, кто сидит на унитазе из чистого золота», — заявил Травальо.
По его словам, это оказывает деморализующее воздействие на войска. Особое внимание главный редактор уделил отставке двух министров, занимавшихся энергетикой.
Чиновники воровали даже униформу и материалы для строительства укреплений. Итальянский журналист назвал ситуацию показательной для всего периода конфликта.
«Мы посылали им деньги на рытье окопов, а они их украли», — пояснил Травальо.
Ранее зарубежные СМИ отметили, что офис президента Украины Владимира Зеленского отреагировал на крупнейший для его президентства коррупционный скандал слишком поздно и недостаточно решительно.