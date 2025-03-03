На Украине завели дело против Лепса

Служба безопасности Украины заочно предъявила обвинения певцу Григорию Лепсу в связи с его поддержкой российской военной операции на территории Украины. Сообщение СБУ опубликовала в своем Telegram-канале.

«СБУ заочно сообщила о подозрении Григорию Лепсу», — указано в публикации.

В спецслужбе обвиняют Григория Лепса в поддержке специальной военной операции, ссылаясь на его обещание платить российским военным по миллиону рублей за каждый уничтоженный танк ВСУ.

«Кроме того, он неоднократно передавал… гуманитарную помощь в виде бронежилетов, комплектов нательного белья и продуктов питания», — уточнили в СБУ.

Ранее Служба безопасности Украины заочно предъявила певцу Шаману (настоящее имя — Ярослав Дронов) обвинение в поддержке действий ВС России и подконтрольности Кремлю. Артист в ответ на обвинения украинских спецслужб заявил, что служит России.