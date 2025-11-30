Украинский Институт национальной памяти включил русского адмирала Федора Ушакова в список символов российского империализма. Об этом сообщается на сайте учреждения. Составители перечня считают, что имя флотоводца следует исключить из публичного пространства.

«Объекты, посвященные указанным ниже лицам и событиям, подлежат устранению из публичного пространства», — говорится в материалах на сайте.

В этот список вошли и другие выдающиеся личности российской истории. Среди них — ученый Михаил Ломоносов, поэты Александр Пушкин и Михаил Лермонтов, художник Василий Суриков, писатель Иван Тургенев, адмирал Павел Нахимов, императоры Николай I, Николай II и Петр I, а также полководец Александр Суворов.

Также ИНП Украины назвал декабристов символом российского империализма и запретил их движение. Память о них не должна проявляться на украинских улицах.

Ранее Верховная рада приняла закон о национальной памяти, чтобы бороться якобы с недостоверной информацией об истории Украины. Закон предлагает изменить «места памяти Второй мировой войны» в рамках процессов «деколонизации», декоммунизации и перехода на государственный язык. Речь идет о мемориалах, памятниках и захоронениях павших солдат, которые могут быть кардинально переработаны или даже уничтожены.