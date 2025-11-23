Составленный украинским Институтом национальной памяти список символов «российского империализма» пополнился новыми именами, среди которых — поэты Александр Пушкин и Михаил Лермонтов, ученый Михаил Ломоносов, живописец Василий Суриков. Полный список опубликован на сайте организации .

При этом среди исторических деятелей, попавших в украинский реестр, также оказались поднимавшие восстания Степан Разин и Емельян Пугачев и пришедший к власти до формирования Российской империи Борис Годунов.

Украинское законодательство требует, чтобы упоминания всех состоящих в реестре исторических деятелей ликвидировали из общественного пространства.

Это означает, что улицы, носящие имена поэтов, писателей, художников и других важных фигур, переименуют, а установленные памятники снесут.

В конце октября коммунальные службы Одессы закрыли деревянными щитами памятник поэту Александру Пушкину. До этого скульптура с фигурой классика подвергалась нападению вандалов из числа украинских националистов.