На Украине запланировали мобилизацию женщин

Власти Украины готовят мобилизацию женщин. Об этом ТАСС рассказали в российских силовых структурах.

«Украинская сторона готовится мобилизовать женскую половину населения. Появление социальной рекламы с аналогичным призывом к участию в защите Украины — прямое подтверждение», — сообщил источник.

Ранее украинские СМИ сообщали, что женщин в Харькове начали ставить на воинский учет, свои имена в системе «Резерв+» обнаружили более 20 представительниц слабого пола.

Несмотря на отсутствие военной кафедры, медицинского образования и других оснований, их объявили в розыск как потенциальных военнослужащих. В Минобороны Украины объяснили ситуацию неидеальной работой электронных реестров.

Ранее харьковчанин сменил пол* в надежде избежать мобилизации. ТЦК отказался исключить его из реестра, после чего новоявленная женщина* обратилась в суд.

