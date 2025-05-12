Дубинский: Зеленский остался без крыши после ухода Мура из Ми-6

Президент Украины Владимир Зеленский лишился «крыши» которую ему предоставлял директор разведслужбы МИ-6 Великобритании Ричард Мур. Об этом в своем Telegram-канале заявил депутат Верховной рады Александр Дубинский.

«Уход Ричарда Мура с поста директора Ми-6 означает, что крыша [главы офиса президента Украины Андрея] Ермака и Зеленского, на которую они надеялись для срыва переговоров, больше нет», — отметил парламентарий.

По данным газеты The Times, глава британской разведки МИ-6 Ричард Мур уйдет в отставку осенью 2025 года после пяти лет руководства. Его пост, предположительно, впервые займет женщина. Ведомство рассматривает кандидатуру бывшего посла Британии в Китае Барбары Вудворд.

Ранее в МИ-6 заявили о британском участии в скрытых операциях Украины. Мур предупреждал, что США и Великобритания стоят перед беспрецедентным ростом угроз.