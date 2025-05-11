Главой британской разведки МИ-6 впервые станет женщина

В материале уточнили, что сейчас ведомство выбирает одну из трех женских кандидатур из тех, кто дошел до финального собеседования.

«Собеседования на должность прошли на прошлой неделе, все три финальных кандидата были женщинами. Две из них — офицеры МИ-6», — указали журналисты.

Издание назвало имя только одной женщины из этого списка — бывшего посла Британии в Китае Барбары Вудворд. Журналисты обратили внимание, что ее критикуют за симпатии к КНР.

Глава британской разведки МИ-6 Ричард Мур, игравший значимую роль в конфликте на Украине, уйдет в отставку осенью 2025 года после пяти лет руководства.

Ранее МИ-6 признало британское участие в скрытых украинских операциях.