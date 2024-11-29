MI6 признало британское участие в скрытых украинских операциях

Оперативники специальных структур Великобритании помогают Украине в операциях против России в текущем конфликте. С таким заявлением выступил директор разведслужбы MI6 Соединенного Королевства Ричард Мур, его процитировал ТАСС .

Он пояснил, что британская разведка «высоко ценит свое наследие в вопросах скрытых действий», которые Великобритания сохраняет и сегодня для помощи Украине в ее противостоянии с Россией. Цена такой поддержки «хорошо известна», признал Мур.

Отказ от нее, по мнению главы MI6, будет стоить странам Запада «бесконечно выше». Высокопоставленный разведчик считает, что успех российских действий в украинском конфликте приведет к росту глобальных угроз со стороны сразу трех других держав — Ирана, Северной Кореи и Китая.

Ранее в сентябре 2024 года Ричард Мур в совместной колонке с главой ЦРУ Бернсом также заявил, что США и Великобритания стоят перед беспрецедентным ростом угроз. Среди таковых оба разведчика упоминали Китай — по их мнению, «главный разведывательный и геополитический вызов XXI века».

Британская разведка с 2023 года сконцентрировала свои усилия на КНР. Мур в то время говорил, что для его службы Россия не является единственным стратегическим объектом внимания.