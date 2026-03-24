На Украине заявили о вымирании страны

На Украине каждый год умирает на 300 тысяч человек больше, чем рождается. Это свидетельствует о фактическом вымирании страны, заявил глава Офиса миграционной политики республики Василий Воскобойник, его слова привело местное издание «Страна» .

«Мы вымираем физически. У нас ужегодно умирает больше людей, чем рождается, примерно на 300 тысяч. Это без боевых действий», — заявил демограф.

Воскобойник уточнил, что на Украине коэффициент рождаемости сейчас составляет 0,7 пункта, тогда как для воспроизводства населения он должен находиться на отметке 2,2 пункта. По оценкам Офиса миграционной политики, Украине будет не хватать около 8,5 млн рабочих рук.

Глава Центра экономической стратегии Украины Глеб Вышлинский предупреждал, что из-за нехватки кадров и экономического кризиса украинцам придется работать до 70-75 лет.