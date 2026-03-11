Придется работать до 75 лет. Украинцев предупредили о будущем без пенсии
Глава ЦЭС Вышлинский: украинцам придется работать до 75 лет из-за низкой пенсии
Из-за экономического кризиса и нехватки кадров украинцам придется работать до 70-75 лет. Об этом директор Центра экономической стратегии Глеб Вышлинский заявил изданию «Обозреватель».
«Многие люди будут вынуждены работать до глубокой старости, фактически умирая на рабочем месте, потому что пенсии не будет хватать. Между тем владельцы бизнеса будут умолять: „Петр Иванович, не увольняйтесь!“, потому что заменить его некем», — сказал он.
Вместо того, чтобы заняться решением экономических проблем, Вышинский предложил обязать работодателей включить психологическую и психиатрическую помощь в программу медицинского страхования сотрудников. Он также посоветовал бизнесу перенять успешный опыт коллег по внедрению механизации и автоматизации. Например, роботизированные линии уже работают в сортировочных центрах.
Ранее комитет Верховной рады Украины по вопросам социальной политики предложил сократить декретный отпуск до четырех месяцев. Против этой инициативы выступили профсоюзы.