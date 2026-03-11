Придется работать до 75 лет. Украинцев предупредили о будущем без пенсии

Из-за экономического кризиса и нехватки кадров украинцам придется работать до 70-75 лет. Об этом директор Центра экономической стратегии Глеб Вышлинский заявил изданию «Обозреватель» .

«Многие люди будут вынуждены работать до глубокой старости, фактически умирая на рабочем месте, потому что пенсии не будет хватать. Между тем владельцы бизнеса будут умолять: „Петр Иванович, не увольняйтесь!“, потому что заменить его некем», — сказал он.

Вместо того, чтобы заняться решением экономических проблем, Вышинский предложил обязать работодателей включить психологическую и психиатрическую помощь в программу медицинского страхования сотрудников. Он также посоветовал бизнесу перенять успешный опыт коллег по внедрению механизации и автоматизации. Например, роботизированные линии уже работают в сортировочных центрах.

Ранее комитет Верховной рады Украины по вопросам социальной политики предложил сократить декретный отпуск до четырех месяцев. Против этой инициативы выступили профсоюзы.