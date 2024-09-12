На Украине заявили о риске ядерного кризиса из-за ударов по энергообъектам

Удары по украинской энергосистеме могут спровоцировать чрезвычайную ядерную ситуацию. Об этом заявил министр энергетики республики Герман Галущенко в интервью Bloomberg .

На Украине действуют тысячи электроподстанций. Но, как подчеркнул Галущенко, есть 10 ключевых узлов, связанных с АЭС. Если их разрушат, Украина может «погрузиться во тьму» и спровоцировать радиационную чрезвычайную ситуацию. По его словам, именно авиаудары провоцируют ядерные риски в районах границы республики и Евросоюза.

Электростанции работают на ископаемом топливе или возобновляемых источниках энергии. Однако атомной энергетике нужен постоянный поток электроэнергии, чтобы система безопасности работала бесперебойно.

В противном случае топливо в реакторе может перегреться, что грозит неконтролируемым выбросом радиации. Поэтому, добавил министр, МАГАТЭ решило расширить свою мониторинговую миссию в республике и включить в нее подстанции на украинских атомных электростанциях.