Украинцам пообещали лютую зиму без света и тепла

СНБО: зимой на Украине света и тепла может не быть по 20 часов в день

Жителям Украины при самом неблагоприятном прогнозе придется проводить по 20 часов в день без тепла и света. Об этом сообщил Центр противодействия дезинформации при Совете национальной безопасности и обороны страны.

По его данным, такая ситуация может сложиться, если удары по объектам энергетики не прекратятся, сама зима окажется холодной, а какие-то из энергоблоков украинских АЭС выйдут из строя. Оптимистичный же прогноз подразумевает до 12 часов в сутки без электроэнергии.

Там отметили, что дефицит электроэнергии сейчас составляет 2,4 гигаватта в час, и импорт не всегда помогает. Центр призвал бизнесменов и простых жителей запастись резервными системами питания: дизель-генераторами, солнечными батареями и другими.

Ранее немецкое издание Die Welt сообщало, что зимой Украина останется совсем без электричества, и это приведет к массовому бегству людей.