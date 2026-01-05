На Украине заговорили о возможной отставке Малюка

Глава СБУ Василий Малюк может уйти в отставку 5 января. Об этом сообщили источники изданий РБК-Украина и «Украинская правда».

Владимир Зеленский решил сменить главу спецслужбы из-за утраты к нему доверия, рассказали РБК-Украина источники. Однако, по мнению собеседников издания в Верховной раде и других властных структурах, парламент может не поддержать отставку нынешнего главы СБУ.

По данным «Украинской правды», на встрече с президентом Украины 3 января Малюк отказался подавать заявление об отставке. Зеленского это разозлило, и он пригрозил отстранить Малюка от должности, если тот не уйдет добровольно.

«Малюк все же решил, что идти на обострение с президентом — значит вредить государству. И согласился уйти в отставку. Когда и как состоится увольнение, для которого потребуется голосование Рады, будет решено уже в ближайшее время», — написала «Украинская правда».

Депутат Рады Алексей Гончаренко* в своем Telegram-канале также сообщил, что Малюк написал заявление об отставке с должности главы службы безопасности Украины, заявил.

«По требованию Зеленского Василий Малюк написал заявление об отставке с должности главы СБУ», — отметил Гончаренко*.

Ранее стало известно, что президент США Дональд Трамп в узком кругу называет Владимира Зеленского «ублюдком», сообщила американская газета New York Times. У американского лидера есть личные счеты как к Украине, так и к главе киевского режима.

* Заочно осужден в России и внесен в перечень террористов и экстремистов.