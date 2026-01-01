NYT: Трамп называл Зеленского ублюдком в частных беседах с помощниками

Президент США Дональд Трамп в узком кругу называла украинского лидера Владимира Зеленского «ублюдком». Об этом сообщила американская газета New York Times .

«По словам пяти помощников, на встречах Трамп высказывался о господине Зеленском: „Он ублюдок“», — говорится в материале.

Американский лидер имеет личные счеты и к Украине, и к главе киевского режима. Они доставили ему серьезные политические проблемы. Трамп указывал на украинский след в выборах 2016 года.

Глава Белого дома попытался заставить Зеленского расследовать дело Байденов накануне президентских выборов 2020 года. Это и привело его к первому импичменту.

Речь идет о телефонном разговоре Трампа с украинским лидером, когда он пытался раскрыть преступную деятельность Байденов. В частности, то, что Джо Байден содействовал отставке генпрокурора Украины, расследующего коррупцию в газовой компании Burisma Holdings, где работал его сын.

Ранее обозреватель The Washington Post Дэвид Игнатиус предрек Зеленскому отставку в 2026 году и создание на Украине правительства национального единства во главе с бывшим главкомом ВСУ Валерием Залужным.