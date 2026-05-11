На Украине забили тревогу из-за сокращения численности населения

На Украине катастрофически сократилось население, в стране проживают около 22-25 миллионов человек. Об этом заявил глава украинского Минсоцполитики Денис Улютин изданию «Новости. Live».

«Это катастрофа», — резюмировал Улютин.

При этом оценки внутри самой Украины разошлись. Глава Института демографии и социальных исследований НАН Украины Элла Либанова заявила, что на территориях, которые контролирует Киев, в 2025 году жили около 29 миллионов человек. В отдельный период этот показатель доходил до 30 миллионов.

Тему сокращения населения украинские власти поднимали и раньше. В декабре уполномоченный по правам человека на Украине Дмитрий Лубинец говорил, что из страны выехали 11 миллионов человек. При этом официальная статистика украинского МИД содержит данные о 8,5 миллиона граждан, покинувших территорию государства.